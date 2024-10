Obrigado a ‘riscar’ três dos 26 jogadores inicialmente convocados, o selecionador Roberto Martínez optou por deixar na bancada Araújo, que tinha sido chamado para o lugar do lesionado Gonçalo Inácio, e também João Palhinha, que está a ter um início de época difícil no Bayern Munique e que falhou o arranque do estágio devido a motivos pessoas.

Francisco Conceição regressou aos convocados do selecionador nacional, depois de ter falhado as jornadas de setembro devido a lesão, mas também foi excluído das opções para o duelo da terceira jornada da Liga das Nações, de acordo com a lista divulgada pela UEFA.

Isto significa que Renato Veiga e Samuel Costa vão estar incluídos na equipa de Portugal no Estádio Nacional de Varsóvia e poderão fazer a sua estreia absoluta pela seleção principal.

O Polónia-Portugal está agendado para as 19:45 (20:45 horas locais), no Estádio Nacional de Varsóvia, e terá arbitragem do neerlandês Serdar Gozubuyuk.

Na terça-feira, a seleção lusa defronta a Escócia, em Glasgow, também com início às 19:45.

Depois de duas jornadas, Portugal, que venceu por 2-1 nas receções a Croácia e Escócia, lidera isolado o Grupo A1, com seis pontos, contra três de croatas e Polónia e nenhum dos escoceses.

Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro agrupamentos da Liga A da quarta edição da prova seguem para os quartos de final.

Portugal conquistou em 2019 a primeira edição da Liga das Nações, ao bater na final os Países Baixos por 1-0, no Estádio do Dragão, no Porto, graças a um golo de Gonçalo Guedes.