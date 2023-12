Num jogo da Liga turca, a 11 de dezembro, o presidente do Ankaragücü, Faruk Koca, após o empate com o Rizespor (1-1), invadiu o relvado após o apito final de Umut Meler e deu um soco no árbitro UEFA e FIFA, que caiu e continuou a ser pontapeado na cara e cabeça por elementos ligado ao mesmo clube.

No chão, depressa várias pessoas, entre jogadores, árbitros assistentes e treinadores, criaram um círculo de segurança para impedir mais agressões ao juiz de 37 anos. O presidente do Ankaragücü e mais dois agressores foram detidos.

Em declarações a um órgão de comunicação turco, o presidente do Ankaragücü referiu que não tem memória do incidente. “Sinto que o meu cérebro enlouqueceu e que deixei de ter visão. Fiquei cego. Não me lembro do que fiz. Não me lembro”, disse Faruk Koca.

Umut Meler foi transportado para o hospital para receber assistência médica e passou essa noite na unidade, já que se suspeitava que pudesse ter lesões internas, tanto no cérebro como na região abdominal.

Posteriormente, o canal de televisão NTV transmitiu fotos do árbitro com colar cervical numa cama de hospital e fontes médicas afirmaram que o prognóstico do paciente é bom e o hematoma que apareceu sob o olho esquerdo está reduzido. Entretanto, o árbitro já teve alta esta quarta-feira.

O campeonato turco, suspenso após a agressão, vai ser retomado em 19 de dezembro, informou o presidente da federação de futebol do país (TFF).

Segundo Mehmet Büyükeksi, presidente do organismo, o árbitro não de deverá demitir após o episódio violento.

“Esperamos que Halil Umut Meler participe no Euro 2024. Não há possibilidade de ele abandonar a arbitragem neste momento”, disse.