Orsato, de 45 anos, árbitro da final da ‘Champions’ de 2019/20, entre Bayern Munique e Paris Saint-Germain (1-0), regressa, assim, a Lisboa e ao Estádio da Luz, palco do mais importante jogo da sua carreira.

O transalpino estará pela quarta vez num jogo do Benfica, depois de ter arbitrado as ‘águias’ duas vezes na Liga dos Campeões, vitória fora com o Anderlecht (3-2, 2013/14), e na derrota fora com o Bayern Munique (5-1, 2018/19), e uma na Liga Europa, derrota fora com o Eintracht Frakfurt (2-0, 2018/19).

No jogo entre Benfica e FC Barcelona, que tem início marcado para as 20:00 de quarta-feira, no Estádio da Luz, Orsato será coadjuvado pelos árbitros assistentes Alessandro Giallatini e Ciro Carbone, e no videoárbitro estará Massimiliano Irrati.

Na primeira jornada do Grupo E, a equipa portuguesa empatou na visita ao Dinamo Kiev (0-0), enquanto o FC Barcelona perdeu em casa com os alemães do Bayern Munique (3-0).

Em outros jogos da ‘Champions’, agendados para terça-feira, o Borussia Dortmund-Sporting contará com o árbitro sérvio Srdjan Jovanovic, enquanto o FC Porto-Liverpool terá arbitragem do russo Sergei Karasev.