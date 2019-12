De acordo com a edição de hoje do jornal "A Bola", o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol suspendeu e multou o árbitro Tiago Antunes devido a um comentário que o mesmo escreveu o Facebook, em resposta a um post do também árbitro Jorge Ferreira que, de acordo com a mesma publicação, processou o Conselho de Arbitragem devido à forma como os árbitros são classificados.

Tiago Antunes, que é árbitro de segunda categoria (C2) e que, de acordo com o jornal desportivo, ainda não apitou qualquer jogo na presente temporada por não ter participado nos testes escritos e físicos no início da época, escreveu no Facebook que "enquanto quem comete erros grosseiros de gestão não foi punido criminalmente, tudo vai continuar". E prosseguiu. "Queres queixar-te, força. Enquanto a sua defesa particular for pagar por dinheiros de entidades coletivas, tudo vai continuar. Tem de lhes doer no corpo para não voltarem a fazer o mesmo", concluiu.

Segundo A Bola, o Conselho de Arbitragem apresentou queixa na sequência do comentário do árbitro e a decisão foi a de punir Tiago Antunes com suspensão de 50 dias e multa no valor de 714 euros, ainda que Antunes possa recorrer da mesma no Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol e no Tribunal Arbitral do Desporto.