A detentora do título Argentina qualificou-se para as meias-finais da 48.ª edição da Copa América em futebol, ao vencer o Equador por 4-2, nos penáltis, depois de 1-1 nos 90 minutos, em Houston, no Texas.

No primeiro encontro dos ‘quartos’, na quinta-feira, o guarda-redes Emiliano Martínez voltou a ser o ‘herói’ dos ‘albi-celestes’, com duas defesas na ‘lotaria’, depois de, a abrir a série, Lionel Messi atirar um ‘panenka’ à barra. A Argentina marcou primeiro no tempo regulamentar, por Lisandro Martínez, aos 35 minutos, mas Kevin Rodríguez empatou, já nos descontos, aos 90+1, sendo que, aos 62, Enner Valencia falhou uma grande penalidade, atirando ao poste direito. Nas meias-finais, em jogo marcado para terça-feira, pelas 20:00 locais (01:00 de quarta-feira em Lisboa), em East Rutherford, os campeões mundiais em título defrontam o vencedor do embate entre Venezuela e Canadá, que se defrontam hoje.