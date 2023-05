“O Chelsea Football Club tem a satisfação de confirmar que Maurício Pochettino vai ser treinador da equipa masculina a partir do início da época 2023/24. O argentino começará a sua função em 01 de julho, com um contrato de dois anos, e mais um de opção”, referem os londrinos na sua página oficial.

Pochettino, de 51 anos, estava sem clube desde junho de 2022, depois de ter estado duas épocas à frente do Paris Saint-Germain, com o qual venceu uma Liga francesa, uma Taça de França e uma Supertaça, mas com o clube a falhar novamente na ‘Champions’.

Antes, o argentino esteve quase seis épocas à frente do Tottenham, do qual foi despedido em novembro de 2019, estando mais de um ano parado, antes de entrar no PSG em janeiro de 2021, sensivelmente a meio da temporada.

“A experiência, os padrões de excelência, as qualidades de liderança e o caráter de Maurício servirão bem ao Chelsea Football Club à medida que avançamos. É um treinador vencedor, que trabalhou ao mais alto nível”, refere hoje o Chelsea.

Em Inglaterra, Pochettino terá nos ‘blues’ a sua terceira experiência, depois de ter igualmente treinado o Southampton, em 2012/13 e 2013/14.

A próxima época será desafiante para o clube londrino, depois de nesta ter tido a pior classificação dos últimos anos, em 12.º, após constantes mudanças de treinador e já depois da mudança de proprietário, ainda em maio de 2022.

O emblema inglês, campeão europeu recentemente, em 2020/21, teve uma temporada para esquecer, pese embora o enorme investimento de mais de 300 milhões de euros no mercado de inverno, no qual se contabilizou a contratação de Enzo Fernández ao Benfica (121 ME).

O clube tinha iniciado a época com Thomas Tuchel, que saiu ainda em setembro para dar lugar a Graham Potter (Brighton), que, por sua vez, deu em abril lugar a Frank Lampard, até final da época.