No Estádio José Gomes, o Estrela da Amadora adiantou-se no marcador com um golo do defesa angolano Kilonda Gaspar, aos 11 minutos, mas o Arouca deu a volta na segunda parte com tentos dos espanhóis Rafael Mújica (47), Jason (77) e Javi Montero (80) e do congolês Bukia (90+1), com os forasteiros a desperdiçarem ainda um penálti aos 74, por Cristo González, num lance que originou a expulsão do guarda-redes Dida.

Com este triunfo, o segundo seguido, o Arouca está provisoriamente no nono lugar, com 16 pontos, e alcançou o Estrela da Amadora na classificação, que interrompe uma série de três jogos sempre a pontuar no campeonato, e é 10.º, com os mesmos pontos.