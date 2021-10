A jogar em casa, a equipa do quarto escalão do futebol português adiantou-se no marcador aos 33 minutos, com um golo de Nuno Barbosa, mas o Arouca chegou ao empate aos 89, por intermédio de Eboué Kouassi.

No prolongamento o empate manteve-se, com o Leça, atualmente em terceiro lugar na série C do Campeonato de Portugal, a marcar duas grandes penalidades, enquanto o Arouca, 16.º da I Liga, apenas marcou uma e acabou eliminado.

O Arouca é a segunda equipa da I Liga a cair na terceira eliminatória da Taça de Portugal, depois de o Marítimo ter sido também eliminado na partida frente ao Varzim.