Em encontro da 29.ª jornada, a formação anfitriã, comandada pelo basco Mikel Arteta, dominou o encontro por completo, ‘empurrado’ por um prematuro golo do belga Leandro Trossard, logo aos quatro minutos, após assistência de Declan Rice.

Os ‘gunners’ só começaram, porém, a escrever a goleada na segunda parte, com quatro golos nos primeiros 25 minutos, dois por Ben White, aos 52 e 70, intermediados por um ‘bis’ do alemão e ex-Chelsea Kai Havertz, aos 57 e 65.

Num jogo em que também se destacou o norueguês Martin Odegaard, nomeadamente com duas assistências, Arteta lançou o futebolista luso Fábio Vieira aos 82 minutos, em substituição de Bukayo Saka. O 21 dos ‘gunners’ ameaçou o sexto aos 88.

Com este triunfo, o Arsenal passa a contar 77 pontos, em 34 jogos, contra 74 do Liverpool, que conta 33 encontros e joga na quarta-feira no reduto do rival citadino Everton, na corrida a um 20.º título inglês, na despedida do alemão Jürgen Klopp.

O tricampeão em exercício Manchester City, que está na corrida por um 10.º cetro da Premier League, é terceiro classificado, com 73 pontos, mas só tem 32 jogos disputados, cumprindo o 33.º na quinta-feira, na casa do Brighton.

Os ‘gunners’ somam 13 troféus da Premier League, mas não conquistam a prova há 20 anos, desde 2003/04, época em que venceram invictos, algo inédito, com um conjunto liderado por Arsène Wenger e no qual pontificavam Thierry Henry, Patrick Vieira, Dennis Bergkamp, Robert Pires ou Sol Campbell.