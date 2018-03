Artur Soares Dias foi o árbitro nomeado pelo Conselho de Arbitragem da FPF para dirigir o jogo entre o FC Porto e o Sporting CP, que abre nesta sexta-feira a 25.ª jornada da Liga NOS.

Este será o primeiro clássico arbitrado por Soares Dias esta temporada.

De acordo com a informação do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, no Dragão, o árbitro da AF Porto terá como assistentes Rui Licínio e Paulo Soares, enquanto Manuel Mota será o quarto árbitro. O VAR é João Pinheiro e o AVAR Bruno Rodrigues.

Os ‘dragões’ lideram a I Liga, com cinco pontos de avanço sobre o Benfica, que joga no sábado com o Marítimo, e sobre o Sporting.

Para este encontro, o treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, já poderá contar com Corona, mas ainda restam dúvidas sobre a utilização de Ricardo e Aboubakar, enquanto Danilo, Alex Telles e Soares devem falhar a partida do Estádio do Dragão.

No Sporting, o treinador Jorge Jesus não terá Gelson Martins, castigado, e só saberá perto da hora do jogo, marcado para as 20:30, se pode contar com Bas Dost, melhor marcador da equipa, e Piccini, que recuperam de problemas físicos.

O clássico no Dragão está marcado para as 20H30 desta sexta-feira e terá transmissão na SportTV.