No palco principal do Soccerex Europe, o The Studio, a conversa rapidamente chegou às plataformas de streaming e aos desafios que estas colocam às organizações da indústria do futebol.

Segundo Phil Lynch, “não há razão para haver conflito entre operadores tradicionais e as plataformas de streaming”, visto que apenas criam mais um canal que os clubes podem utilizar para contar histórias que levam as pessoas a comprar bilhetes para ir ao estádio. Deu o exemplo da parceria do Manchester United que, mesmo tendo a sua própria plataforma, se juntou à NBC Sports, nos EUA, para a produção de um conteúdo sobre o triplete de 1999, que culminou na famosa vitória na final da Liga do Campeões contra o Bayern de Munique, com dois golos no período de descontos.

Guy-Laurent Epstein, por sua vez, em vez de desafios focou-se, primeiramente, nos objetivos da nova plataforma da UEFA, a UEFA TV, que durante vários anos funcionou apenas como um canal de YouTube. O responsável pelo marketing da organização acredita que existe potencial para usar o arquivo da UEFA para contar mais histórias sobre as competições europeias, mas também vê aqui uma oportunidade para dar mais visibilidade a outras variantes do desporto, como o futebol feminino ou até o futsal. Na relação com clubes e operadoras, acredita não haver um conflito, visto que terão sempre objetivos diferentes. Nas suas palavras, “os clubes quererão desenvolver conteúdos que fomentem a relação com os fãs. As operadoras estarão focadas com diretos e na transmissão dos jogos e poderão ajudar na distribuição do conteúdo. E a UEFA.tv [estará focada] na promoção das competições europeias, quer de seleções quer de clubes, que atraem qualquer adepto de futebol”.

Já Nuno Santos diz que o Canal 11 (canal da Federação Portuguesa de Futebol que iniciou a sua emissão no dia 1 de agosto) é um “canal clássico”, porque todos acabam por sê-lo, hoje em dia, de uma maneira ou de outra, com diretos, transmissões de jogos e também programas e reportagens especiais. Na sua perspetiva, as plataformas de streaming não serão necessariamente um rival e poderão ser, por outro lado, uma boa estratégia de internacionalização na distribuição de conteúdos, fazendo-os chegar a outros mercados — principalmente porque estas costumam ter interesse no mercado português, que, apesar de relativamente pequeno, tem uma complexidade interessante para o seu negócio.

Depois de desafios, a conversa avançou para que indicadores estavam a ser utilizados para medir o sucesso dos canais e plataformas das suas organizações.

Para Lynch, no caso do Manchester United, o mais importante é perceber o comportamento da audiência e criar uma base de dados onde o clube pode analisar o perfil dos seus fãs. Apesar de o número de subscritores ser importante, com isto o clube consegue “perceber porque é que um conteúdo que resulta muito bem na Indonésia, mas se calhar noutros mercados não é tão bem-sucedido”. Assim poderá mais facilmente identificar os fatores que levam a um aumento na venda de bilhetes e merchandising, por exemplo. Os Red Devils têm, atualmente, duas apps - a geral do clube (que tem o maior número de downloads no mundo inteiro por parte de um clube) e a da Man Utd TV – e ambas recolhem dados dos fãs. Com a responsabilidade de gerir informações pessoais, veio a decisão “natural e que nem sequer muito pensada”, segundo Lynch, de garantir que ambas as plataformas respeitam as novas normas RGPD, devido à importância da relação com os fãs.