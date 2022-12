O Benfica, por exemplo, escolheu uma foto de Pelé com Eusébio, que faleceu em 2014 e é, para muitos, considerado o melhor português de sempre.

Exemplo semelhante foi também aquele escolhido pela Federação Portuguesa de Futebol, destacando as duas estrelas que agora se "voltam a encontrar" no céu.

Em Portugal também o Sporting destacou a "magia dentro das quatro linhas", salientando que Pelé "nunca será esquecido".

José Mourinho, treinador português da Roma, foi também um dos primeiros a despedir-se do brasileiro. Escolheu uma foto ao seu lado e destacou ter recebido um prémio das suas mãos. Para ele um dos "maiores momentos de orgulho".

Fora do universo do futebol, também o Presidente da República lamentou a morte do ex-jogador, dando condolências a todo o povo brasileiro.

"Extraordinário jogador de futebol brasileiro que encantou ao longo de décadas. Pelé foi um rei do Futebol, um símbolo do Brasil, marcou gerações e será para sempre recordado como um dos maiores do mais popular desporto do mundo. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa apresenta as mais sentidas condolências ao povo brasileiro, aos familiares e amigos de Pelé e a todos quantos choram a partida de uma lenda", lê-se no site da Presidência.

Numa curiosa foto, o ex-futebolista português Paulo Futre também se despediu de Pelé, 'ao lado' de Platini e Diego Armando Maradona, que também já faleceu.

No Brasil, o seu clube de sempre, o Santos fez a verdadeira homenagem ao rei, com um tweet 'original', coroando aquele que foi, de longe, o melhor brasileiro da história.

Neymar, considerado o melhor brasileiro da atualidade, escreveu que antes de "Pelé, "10" era apenas um número".

Caetano Veloso, um dos mais conceituados cantores brasileiros e mundiais, destacou o "dia triste para o Brasil" e falou sobre a música que fez inspirada nas palavras de Pelé, "Love Love Love"

Romário, outra ex-estrela brasileira, voltou a colocar as suas desavenças com Pelé de lado, eles que tiveram muitos desentendimentos ao longo da vida, e também se despediu.

De arrepiar é também a mensagem de despedida do Nápoles. Foi neste clube italiano que Diego Armando Maradona mais brilhou. Ele que rivalizou (e rivaliza) com Pelé pelo estatuto de melhor jogador de todos os tempos. Assim, o Nápoles 'eternizou' ambos com uma foto e a seguinte mensagem. "Lendas nunca serão esquecidas".

O mundo da política também não esqueceu Pelé e, numa sentida homenagem, Emmanuel Macron, primeiro-ministro francês, disse adeus ao antigo astro. "O Jogo. O Rei. A Eternidade".