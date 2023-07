O Feirense anunciou a contratação de Dudu Hatamoto para a próxima temporada. O jovem jogador, de apenas 19 anos, é reforço do clube da primeira liga, por empréstimo do Ponte Preta, e chega a Portugal debaixo de polémica.

De acordo com a imprensa brasileira, Dudu está a ser investigado por um alegado caso de violação ocorrido em setembro do ano passado.

Uma mulher do Rio de Janeiro acusou o jogador e outros dois colegas de equipa, então o Botafogo de São Paulo, de a terem violado, após o jogo com o Volta Redonda.

"Ele e dois jogadores do Pantera foram acusados violência sexual contra uma mulher em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Dudu Hatamoto, João Diogo e Lucas Delgado foram indiciados por crimes diferentes. Dudu, que segundo a denúncia mordeu o seio da vítima e tentou agarrá-la à força, responde por estupro. Eles negam a acusação", lê-se no Globoesporte.

Dudu acabou depois por ser negociado para o Ponte Preta, o que levou a muitas críticas por parte dos adeptos deste último emblema.