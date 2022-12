“A Astana descobriu novos elementos que mostram uma provável ligação de Miguel Ángel López com o Dr. Marcos Maynar. Assim, a equipa não teve outra opção que não fosse a de terminar o contrato com o ciclista, baseando-se no regulamento interno da equipa, de forma imediata”, refere em comunicado.

Em maio, a Guardia Civil deteve em Cáceres Marcos Maynar, antigo médico da equipa de ciclismo portuguesa LA-MSS, por um alegado delito de tráfico ilegal de medicamentos, tendo-lhe sido imputados um crime contra a saúde pública e outro de tráfico ilegal de medicamentos.

O ciclista de 28 anos chegou a estar suspenso pela equipa este ano na sequência das notícias sobre o seu envolvimento no caso, mas acabou por ser reintegrado e ainda esteve presente na Volta a Espanha, terminando no quarto lugar da geral.

Miguel Ángel López já terminou a Volta a Espanha e a Volta a Itália no pódio, ambas com um terceiro lugar em 2018, e foi sexto na Volta a França de 2020.

O ciclista colombiano conta ainda com vitórias em etapas na Vuelta e no Tour, para além de triunfos na classificação geral na Volta à Suíça e Volta à Catalunha.