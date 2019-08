A equipa cazaque cumpriu os 13,4 quilómetros do ‘crono’ em 14.51 minutos, menos dois segundos do que a belga Deceuninck-Quick Step, segunda, e menos cinco do que a alemã Sunweb, terceira, num dia em que a holandesa Jumbo-Visma, favorita, sofreu uma queda e acabou com o 16.º melhor tempo.

López, primeiro da Astana a cortar a meta, vai vestir a camisola vermelha, de líder da classificação geral individual da ‘Vuelta’.

No domingo, a primeira etapa em linha liga Benidorm a Calpe ao longo de 199,6 quilómetros, com duas contagens de montanha de segunda categoria e uma de terceira.