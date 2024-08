A atleta, que foi sensação nas redes sociais pelo seu estilo único e confiança demonstrada nas competições, desmaiou repentinamente esta sexta-feira enquanto falava com a imprensa.

Kim Ye-ji foi internada num hospital em Jeonju, na Coreia do Sul, para fazer exames, segundo relatório das autoridades.

Oeu técnico, Kwak Min-su, disse que a atleta não tinha problemas de saúde, mas que estava a lidar com "cansaço acumulado" depois de cumprir uma agenda lotada desde julho.

Durante as eliminatórias olímpicas, Kim Ye-ji apareceu muito calma, com óculos de tiro futuristas e um boné, o que lhe rendeu notoriedade e seguidores nas redes sociais. Destacou-se também um elefante em peluche a espreitar no bolso.

Kim, uma das favoritas à medalha de ouro na prova olímpica de 25 metros, não conseguiu classificar-se por não disparar no tempo previsto — e pediu desculpas aos seus seguidores pelo "grande erro".