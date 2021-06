Os Hawks somaram o quarto triunfo frente aos Sixers, com 27 pontos de Kevin Huerter e 21 de Trae Young, no encontro disputado em Philadelphia, assegurando o regresso da equipa da Geórgia ao encontro decisivo do Este.

Esta vai ser a segunda presença dos Atlanta Hawks na final da conferência nos últimos 50 anos, seis anos depois da última, em 2015, quando foram derrotados pelos Cleveland Cavaliers. A anterior remontava à temporada de 1969/70.

Tal como os Bucks, no sábado, em Brooklyn, os Atlanta impuseram-se no terreno dos Sixers, num triunfo com o ‘selo’ de Nate McMillan, o treinador interino, nomeado após o despedimento de Lloyd Pierce, em março.

Depois de eliminar a melhor equipa da conferência Este da fase regular, com 49 vitórias e 23 derrotas, os Atlanta Hawks (41-31) vão defrontar na final os Milwaukee Bucks, que derrotaram os Brooklyn Nets.

Trae Young foi importante, com 10 pontos no último quarto, mas Huerter foi fundamental, com os seus 27, num encontro em que se destacaram ainda o ‘suplente’ Danilo Gallinari, que assinou 17 pontos, John Collins, com 14, e Clint Capela, com 13.

Do lado dos Sixers, que ainda lideraram no primeiro período (28-25), Joel Embiid conseguiu 31 pontos e 11 ressaltos, mas também oito perdas de bola, e Tobias Harris 24 pontos.

No Oeste, os Phoenix Suns adiantaram-se na disputa pelo lugar na final da NBA, ao vencerem o primeiro embate da final da conferência frente aos Los Angeles Clippers, por 120-114.

Sem Chris Paul, ausente devido ao protocolo sanitário devido à pandemia de covid-19, Devin Booker ‘brilhou’, conseguindo o primeiro ‘triplo-duplo’ da carreira, com 40 pontos, 13 ressaltos e 11 assistências.

DeAndre Ayton, com 20 pontos e nove ressaltos, e Mikal Bridges, com 14 pontos, secundaram Booker, enquanto Paul George e Reggie Jackson, com 34 e 24 pontos, respetivamente, foram os melhores marcadores dos Clippers.