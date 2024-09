Tom Craig deverá cumprir, pelo menos, seis meses do castigo. Os outros seis meses poderão ser suspensos, de acordo com o comportamento do jogador da seleção de hóquei.

Tom Craig, o jogador da seleção australiana de hóquei que foi detido durante os Jogos Olímpicos, em Paris, ao tentar comprar cocaína, foi suspenso da atividade desportiva durante 12 meses. O australiano deverá cumprir metade do castigo, enquanto os restantes seis meses poderão ser suspensos, "dependendo do cumprimento dos requisitos de conduta e comportamento", diz, em comunicado, a Hockey Australia. De acordo com a BBC Sport, a suspensão teve início a 9 de setembro, o que significa que que o jogador estará apto para integrar a seleção nacional no próximo ano. Na declaração, a Hockey Australia acrescenta que "Craig é obrigado a concluir programas de treino e educação como parte da sua sanção". "O Tom teve acesso a todos os serviços de apoio ao atleta e continuará a ter durante a sua suspensão", lê-se. "O seu bem-estar continua a ser a nossa prioridade", continua. Após a detenção, Craig foi libertado sem qualquer acusação, mas recebeu uma advertência por parte de um juiz. Nos dias seguintes, o jogador manifestou-se, confessando que "cometeu um grande erro" e pedindo desculpas à família, aos amigos, à sua equipa e à comitiva olímpica da Austrália. Ainda segundo a BBC Sport, Anna Meares, chefe da Missão da Austrália em Paris, salientou que Craig "tomou uma má decisão", mas "é uma boa pessoa".