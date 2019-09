João Félix, algo apagado, foi substituído aos 69 minutos por Morata, o mesmo acontecendo com Herrera, que aos 60 cedeu o seu lugar ao ganês Thomas Partey, mas só nos minutos finais o Atlético de Madrid voltou a estar perto do golo por Lodi, aos 84.

Com o ponto amealhado, o Atlético de Madrid segue na segunda posição da tabela classificativa da Liga, com os mesmos 10 do líder Sevilha, que no domingo recebe o Real Madrid (4.º, com oito). O Celta de Vigo é 14.º, com cinco pontos.

O Villarreal, que hoje venceu a Real Sociedad, por 2-0, com golos de Santi Cazorla, aos 77 minutos, na conversão de uma grande penalidade, e Javi Ontiveros, aos 89, segue provisoriamente na terceira posição, com oito pontos.

O Levante, com os portugueses Rúben Vezo a titular e Hernâni no banco, entrou aos 86 minutos para o lugar de Morales, empatou a 0-0 na receção ao Eibar, que chamou a jogo o luso Paulo Oliveira, aos 64 minutos.

Com sete pontos conquistados, o Levante segue provisoriamente no oitavo posto, enquanto o Eibar, que hoje somou o seu segundo ponto, é 19.º e penúltimo.