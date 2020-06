No estádio San Mames, a equipa da casa adiantou-se no marcador aos 37 minutos, com um golo de Iker Muniain, mas os madrilenos chegaram ao empate apenas dois minutos depois, por intermédio de Diego Costa, que não ‘faturava’ desde outubro, antes de se lesionar com gravidade.

O avançado do Atlético de Madrid, que dedicou o golo Virgínia Torrecilla, jogadora da equipa feminina do clube, operada recentemente a um tumor cerebral, aproveitou da melhor forma um passe de Koke para repor a igualdade.

O Atlético de Madrid, que somou o terceiro empate consecutivo, perdeu a oportunidade de se isolar no quarto lugar provisório da prova, com mais dois pontos do que a Real Sociedad e o Getafe, que na sexta-feira perdeu por 2-1 no terreno do Granada.

A formação orientada por Diego Simeone segue em sexto lugar, em igualdade pontual com o Getafe e a Real Sociedad, que ainda hoje recebe o Osasuna.