O Atlético de Madrid anunciou, esta sexta-feira, a "expulsão permanente" de nove sócios depois de investigar episódios violentos e racistas ocorridos no final de setembro e no início de outubro.

No clássico contra o Real Madrid, no estádio Metropolitano, no dia 29 de setembro, adeptos dos "colchoneros" atiraram objetos para o campo, o que rendeu punições ao Atlético, incluindo o encerramento do setor da bancada onde a confusão começou durante três jogos.

Dias depois, a 2 de outubro, na visita do Atlético ao Benfica pela Liga dos Campeões, adeptos espanhóis fizeram gestos considerados "racistas e discriminatórios" pela UEFA, que multou o clube.

"Durante este mês, o nosso Departamento de Segurança trabalhou na identificação dos envolvidos nestes factos, examinando todos os materiais audiovisuais à disposição, e em colaboração com a polícia, finalizando este processo com a expulsão permanente de nove sócios por atos tipificados, nas normas internas do clube, como muito graves", explicou o Atlético de Madrid no seu site.

"Mais uma vez, reiteramos a nossa condenação mais enérgica de qualquer expressão de violência e o nosso compromisso de lutar contra este tipo de atitude, que não cabe no futebol, que não representa o sentimento geral dos nossos adeptos e que mancha a imagem do Atlético de Madrid", conclui a nota.