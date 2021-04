Com dois ‘bis’, de Ángel Correa (42 e 44 minutos) e Marcos Llorente (53 e 69), permeados por um golo de Ferreira-Carrasco (49), os ‘colchoneros’ superaram, em casa, o último classificado, pelo qual os portugueses Kevin Rodrigues (substituído por José Récio aos 72 minutos) e Paulo Oliveira (substituiu Durfur aos 63) também estiveram em campo.

O Atlético de Madrid soma agora 70 pontos, no topo da tabela, mais quatro do que o Real Madrid e cinco do que o FC Barcelona, perseguidores que ainda não disputaram os seus encontros da 33.ª jornada, cuja maioria dos jogos foram antecipados para hoje.

O Real Madrid defronta o Getafe a partir das 20:00 (hora de Lisboa), enquanto o Barcelona não compete hoje, uma vez que disputou no sábado a final da Taça do Rei, na qual venceu o Athletic Bilbau por 4-0.

Logo atrás do trio da frente, a seis pontos do líder, segue o Sevilha, que venceu no terreno da Real Sociedad, por 2-1, reagindo da melhor forma ao golo de Carlos Fernández (05 minutos), com uma reviravolta operada em apenas dois minutos, por Fernando (22) e Youssef En Nesyri (24).

Nas outras partidas da 31.ª jornada da ‘La Liga’ já disputadas hoje, os triunfos pertenceram às equipas visitadas, com o Osasuna a impor-se ao Elche por 2-0 e o Alavés a bater o Huesca por 1-0.