A equipa da capital espanhola entrou praticamente a ganhar, graças ao golo marcado pelo avançado Alvaro Morata, aos cinco minutos, mas os anfitriões restabeleceram a igualdade aos 55, por intermédio do avançado nigeriano Umar Sadiq, ‘reforço’ dos bascos no fecho do ‘mercado’, proveniente do Almeria, que tinha entrado em campo após o intervalo.

Morata poderia ter ‘bisado’ e proporcionado uma vantagem mais confortável ao Atlético de Madrid, mas o golo marcado pelo espanhol aos 29 minutos foi invalidado após intervenção do videoárbitro (VAR), porque o português João Félix, totalista no ataque dos ‘colchoneros’, utilizou o braço para dominar a bola.

O Atlético de Madrid, que recebe o FC Porto na quarta-feira, em jogo da primeira jornada do Grupo B da ‘Champions’, ocupa o sexto lugar na Liga espanhola, a cinco pontos do rival Real Madrid, líder isolado da prova, após o triunfo de hoje sobre o Betis, por 2-1, num jogo que opunha as duas únicas equipas só com vitórias na prova.

O campeão espanhol e europeu parecia ter via aberta para um triunfo tranquilo quando o avançado brasileiro Vinicius Júnior inaugurou o marcador logo aos nove minutos, mas os visitantes restabeleceram o empate pouco tempo depois, aos 17, com um golo do médio Sergio Canales.

A equipa treinada pelo italiano Carlo Ancelotti só voltou a adiantar-se no marcador na segunda parte, aos 65 minutos, graças a outro jogador brasileiro, o avançado Rodrigo, num raro jogo em que o goleador francês Karim Benzema ficou em ‘branco’.

O guarda-redes português Rui Silva foi um dos responsáveis pelo facto de o Betis ter saído da capital espanhola com apenas dois golos sofridos, apesar de a equipa de Sevilha, que não pôde contar com o médio William Carvalho, devido a lesão, nunca ter deixado de procurar o empate.

O Real Madrid isolou-se no topo da classificação, com três pontos de vantagem sobre o Betis, que pode ser ultrapassado por FC Barcelona (adversário da outra equipa de Sevilha, ainda hoje), Athletic Bilbau e Villarreal, todos a cinco pontos de distância dos ‘merengues’.

No primeiro encontro realizado hoje, o Maiorca ficou com o triunfo no ‘bolso’ na receção ao Girona quando Antonio Raillo inaugurou o marcador, aos 87, mas os visitantes empataram no período de compensação, aos 90+2, por Samuel Saiz, de grande penalidade, fixando o 1-1 final.