A estratégia montada pelo Celta de Vigo para o jogo sofreu um rude golpe aos 25 minutos com a expulsão do guarda-redes Iván Vilar, que cometeu falta passível de grande penalidade, que o francês Antoine Griezman converteu em golo, aos 29.

A formação galega reagiu bem à contrariedade e ao golo sofrido, principalmente através de jogadas rápidas de Iago Aspas para as entradas nas costas da defesa do norueguês Strand Larsen, tendo ficado muito perto do empate por várias vezes.

O Atlético de Madrid aumentou a vantagem novamente por Griezmann, aos 64 minutos, na concretização de uma jogada em que contou com uma série de ressaltos, e o francês fixou o resultado final em 3-0, aos 70, assistido por Molina.

Com esta vitória, o Atlético de Madrid ascendeu provisoriamente à segunda posição, com 22 pontos, a três do líder Real Madrid (e menos um jogo), mas ainda pode se apanhado por Girona, terceiro, e FC Barcelona, quarto, que jogam no domingo.

O Real Madrid empatou 1-1 em casa do Sevilha, antes de visitar o Sporting de Braga, na terça-feira, para a Liga dos Campeões.

O Sevilha, a atuar em crescendo, desfez o nulo graças a um autogolo de David Alaba, aos 74 minutos, mas a vantagem durou pouco já que o Real Madrid empatou por Dani Carvajal, aos 78, num cabeceamento a um livre de Toni Kroos.

O Real Madrid defronta na terça-feira o Sporting de Braga, para a terceira jornada do Grupo C da Liga dos Campeões, que lidera com seis pontos, nas vésperas de se deslocar a casa do FC Barcelona, para a 11.ª jornada da Liga espanhola.

No final do encontro, o Sevilha emitiu um comunicado no qual afirma que “após detetar comportamentos xenófobos e racistas de um adepto nas suas arquibancadas procedeu à sua identificação e expulsão do estádio”.

“O Sevilha condena qualquer comportamento racista e xenófobo, mesmo que isolado, como é o caso, e mostra a sua disponibilidade e colaboração com as autoridades para erradicar estas atitudes, que não representam um adepto como o do Sevilha”.

A poucos dias da visita à Luz, para defrontar o Benfica, para a Liga dos Campeões, a Real Sociedad venceu o Maiorca por 1-0, com um golo de Brais Mendez, aos 64 minutos.

A equipa basca segue na quinta posição da Liga espanhola, com 18 pontos, menos sete do que o líder Real Madrid, enquanto o Maiorca é 15.º classificado, com oito.

A formação espanhola, que lidera o Grupo D da ‘Champions’, no qual o Benfica é último classificado, visita os campeões portugueses na terça-feira, em jogo da terceira jornada da ‘poule’.

Getafe e Betis empataram 1-1, no Estádio Coliseum, tendo Marc Roca colocado os visitantes em vantagem no primeiro minuto de jogo e Borja Mayoral feito a igualdade para os da casa aos 17.

O Betis segue na sétima posição, com 14 pontos, à espreita de entrar nos lugares que dão acesso às competições da UEFA, e o Getafe é 12.º, com 11.