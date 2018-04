O Atlético de Madrid venceu hoje em casa o Levante, por 3-0, na 32.ª jornada da I Liga espanhola de futebol, liderada pelo FC Barcelona, e garantiu matematicamente um dos lugares de acesso à Liga dos Campeões.

A equipa orientada pelo argentino Diego Simeone, que afastou o Sporting nos quartos de final da Liga Europa, soma agora 71 pontos na segunda posição, estando a 11 do líder FC Barcelona e com 19 de vantagem sobre o Betis, quinto, com 18 por disputar.

Além de ter garantido um dos quatro lugares de acesso à Liga dos Campeões de 2018/19, o Atlético de Madrid abriu ainda para seis pontos a vantagem para o Valência, terceiro posicionado, com 65, que no sábado perdeu em casa do FC Barcelona (2-1).

O argentino Ángel Correa, aos 33 minutos, o francês Antoine Griezmann, aos 48, e Fernando Torres, aos 77, foram os autores dos golos do triunfo do Atlético de Madrid, que deixou o Levante, na 17.ª posição, a fazer contas no que à permanência diz respeito.

No primeiro encontro do dia, o Alavés venceu por 1-0 em casa do Eibar, do português Paulo Oliveira, que não saiu do banco, com um golo do sueco John Guidetti, aos 05 minutos, e somou três preciosos pontos na fuga aos lugares de despromoção.

O Alavés assumiu, de forma provisória, o 15.º lugar, com 38 pontos, mais 12 do que o Deportivo (18.º), que é o primeiro clube abaixo da linha de despromoção, enquanto o Eibar permanece no 11.º, com 40.

A 32.ª jornada prossegue ainda hoje com os jogos Getafe-Espanyol e Málaga-Real Madrid.