Depois de ter começado a fase de grupos com duas derrotas, o FC Porto somou hoje o terceiro triunfo consecutivo, ao golear na visita ao Club Brugge (4-0), ficando depois à espera de um deslize dos 'colchoneros' para chegar pela 13.ª vez aos oitavos de final.

O jogo na Bélgica soube a desforra. O FC Porto retribuiu os quatro golos que sofreu no Dragão, em casa do Club Brugge.

Taremi marcou dois (aos 33m e aos 69m), Evanilson (aos 57m) e Eustaquio (aos 59m), mas Diogo Costa foi o homem do jogo. Defendeu tudo o que havia para defender, incluindo duas grandes penalidades. A segunda foi mandada repetir pelo árbitro e quem estava lá para a defender? Diogo Costa!

Depois do jogo em Bruges, o FC Porto ficou a um ponto do apuramento esperando um deslize em Madrid.

No Civitas Metropolitano (estádio do Atlético, também conhecido por La Peineta), o Atlético começou a perder logo aos 8 minutos, com Diaby a marcar para o Leverkusen. Aos 21 minutos, Carrasco empatou para a equipa da casa, mas os festejos não duraram muito tempo. Correa volta a colocar os alemães em vantagem, aos 28, e o FC Porto com um pé nos oitavos.

No segundo tempo, o Atlético de Madrid entrou praticamente a fazer o empate através de De Paul, que tinha acabado de entrar.

Já para lá do tempo regulamentar, aos 98 minutos, o Atlético teve uma oportunidade soberana para vencer o jogo. O árbitro marcou penálti a favor dos colchoneros, chamado a converter, Carrasco falha (grande defesa de Lukáš Hrádecký) e na recarga Frank De Paul atira à trave.

Com os resultados de hoje, o FC Porto tem nove pontos, menos um do que o Club Brugge, também apurado, e mais quatro do que o Atlético de Madrid e cinco do que o Bayer Leverkusen.

O FC Porto é a segunda equipa portuguesa a assegurar o apuramento, depois de o Benfica ter assegurado a presença nos oitavos de final na terça-feira, com um triunfo sobre a Juventus (4-3).

*com Lusa