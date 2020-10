O velocista Christian Coleman, atual campeão do mundo de 100 metros, foi suspenso por dois anos por falhar as obrigações de localização para controlo antidoping, anunciou hoje a Unidade de Integridade do Atletismo.

Coleman, de 24 anos, fica assim arredado dos Jogos Olímpicos de Tóquio, adiados para o verão de 2021 por causa da pandemia do novo coronavirus. O atleta, que ainda dispõe de 30 dias para recorrer, estava suspenso provisoriamente desde 14 de maio por ter falhado por três vezes a sua localização – em 16 de janeiro, 29 de abril e 08 de dezembro do ano passado. A sua suspensão efetiva vai até 13 de maio de 2022, o que o impede de ir aos Jogos, mas não o impede de defender o título nos Mundiais de Eugene (Oregon), adiados para o verão de 2022. Os atletas de alta competição estão sujeitos a rigorosas obrigações de localização, que passam por residência, estágios, treinos e competiçóes, devendo informar local e hora para eventual teste inopinado. Três faltas a esses controlos (os chamados 'no show' ou informações imprecisas) em menos de um ano são suscetíveis de suspensão por dois anos. O anúncio da suspensão de Coleman acontece duas semanas depois de terem caídos as acusações contra a bareinita Salwa Eid Naser, campeã do mundo de 400 metros, acusada por razões idênticas. Coleman tem dominado na velocidade desde a retirada do jamaicano Usain Bolt, em 2017. Em 2019, foi campeão do mundo de 100 metros e 4×100, após em 2017 ter sido prata nas mesmas provas. É igualmente o recordista mundial dos 60 metros em pista coberta.