A maldição, aparentemente, continua. Depois de França (campeã em 1998, eliminada em 2002), Itália (campeã em 2006, eliminada em 2010) e Espanha (campeã em 2010, eliminada em 2014), a Alemanha junta-se ao grupo da seleções campeões do Mundo em título que são eliminadas na fase de grupos na competição seguinte.

A Alemanha partia para a última jornada da fase de grupos do Mundial em igualdade pontual com a Suécia mas à frente dos escandinavos na classificação, beneficiando do facto de ter vencido os suecos na jornada anterior de forma dramática (uma vez que as equipas tinham a mesma diferença entre golos marcados e sofridos, bem como o mesmo número de golos marcados, o terceiro critério de desempate é o confronto direto, em que os alemãs levavam vantagem).

O último jogo era contra a Coreia do Sul, que ainda não tinha pontuado na competição. À mesma hora, Suécia e México lutavam também por um lugar nos oitavos. Os germânicos foram derrotados por 2-0 pela seleção asiática, ao passo que a Suécia venceu o México por 3-0, carimbando o primeiro lugar do grupo, deixando os mexicanos em segundo e atirando a campeã em título para fora da competição.

Mas vamos primeiro ao México-Suécia. Impulsionados por duas vitórias em dois jogos (uma delas frente à campeã em título, Alemanha), os mexicanos precisavam de de um empate para garantir o primeiro lugar do Grupo F do Mundial. Pois bem, se o 0-0 teimava em persistir no final da primeira parte, os escandinavos entraram a todo o gás na 2.ª parte e marcaram 3 golos (Augustinsson, Granqvist, de penálti, e um autogolo de Edson Alvarez). Com este resultado, ultrapassaram os mexicanos no primeiro lugar e colocou a seleção mexicana em risco de ficar fora do Mundial - os três golos sofridos faziam com que um golo alemão, numa altura em que o resultado entre Coreia do Sul e Alemanha estava 0-0, colocasse o México fora da competição.

Mas no Coreia do Sul-Alemanha a maior supresa estava ainda para acontecer. Dois tentos nos descontos, de Kim Young-gwon, aos 90+3 minutos, e Son Heung-min, aos 90+6, fazem com que os alemães acabem em quarto, com três pontos, tantos quantos os do sul-coreanos.

Os campeões em título ‘escreveram’, assim, o pior resultado de sempre em Mundiais, que era o 10.º lugar de 1938. Desde 1954 que ficavam sempre no ‘top 8’.

Maldição do campeão

A eliminação precoce de um campeão em título não é caso único. Na verdade, nos dois últimos Mundiais foi precisamente isso que aconteceu. E se recuarmos até 2002, verificamos que a mesma situação também teve lugar.

Mas vamos por partes - e cronologicamente, já agora.

Em 2002, a França - campeã mundial em 1998 e europeia em 2000 - ficou no último lugar de um grupo que tinha o estreante Senegal (com quem perdeu por 1-0, naquele que foi o jogo de estreia dos senegaleses em mundiais), Uruguai (empate a zeros) e Dinamarca (derrota por 2-0). Dinamarqueses e senegaleses acabaram por seguir em frente.