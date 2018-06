Quem tem um jogador na seleção como Toni Kroos está sempre mais perto de ganhar, mesmo quando Joachim Löw tenta colocar essa verdade à prova, primeiro ao não convocar Leroi Sané - um criativo pela qual a seleção germânica ‘gritou’ durante os 90 minutos do jogo diante do México e este sábado diante da Suécia - e depois ao iniciar um jogo com Gündoğan, Mesut Özil e Khedira no banco.

Kroos falha, mas falha pouco. É capaz de lançar tão bem um contra-ataque com uma bola longa e com destinatário bem definido, como também é capaz de a pousar no chão, esperar e fazê-la circular. Já lhe era conhecido o dom da sabedoria e da eficácia que as estatísticas do final de jogo exacerbam com a quantidade de passes acertados. Hoje, no último minuto, quando, virtualmente, a Alemanha estava praticamente afastada dos oitavos-de-final do Mundial, mostrou a coragem de que são feitos os grandes jogadores e fez com que estas duas jornadas da seleção alemã na Rússia possam não ter sido nada mais do um "espirro".

Sim, a Alemanha "espirrou". Num jogo que se esperava de reviravolta nos prognósticos de duvidavam da continuidade em prova da campeã mundial e que lhe passavam o diagnóstico de "síndrome do campeão mundial" - um fenómeno que neste século fez com que as campeãs mundiais em título França (1998), Itália (2006) e Espanha (2010) não passassem das fases de grupo no Campeonato do Mundo em que iam defender o título (2002, 2010 e 2014, respetivamente) -, a Mannschaft entrou com uma ideia de jogo bem montada: sufocar a Suécia. Nos primeiros 10 minutos da partida, a Alemanha tinha feito 122 passes contra 6 dos suecos. Estava tudo dito.

No entanto, para que se possa encostar o adversário às suas linhas defensivas e estar constantemente mais perto do golo e de derrubar profecias, é preciso um bom alicerce. Como se costuma dizer, uma casa constrói-se pelo chão e não pelo teto.

A campeã do mundo ressentiu-se da falta de Mats Hummels na defesa, uma ausência que a dupla Rüdiger e Boateng, pela qualidade que apresentaram nos seus clubes ao longo da época, deviam facilmente fazer esquecer. Mas não. E a poderosa Alemanha tremeu. Primeiro, logo aos 13 minutos, quando num contra-ataque rápido da Suécia, Berg fugiu a toda a gente, mas deixou-se desarmar por Manuel Neuer, já na cara do golo. O avançado sueco do Al Ain ainda se queixou de penálti, cometido por Boateng (e os lamúrios não descabidos...), mas nada foi assinalado.

O eventual penálti acabaria por se dissipar da cabeça dos presentes no estádio Fisht, em Sóchi, quando aos 33 minutos Kroos comete um raro erro: entrega a bola ao adversário. Depois foi ver Claesson a desmarcar Toivonen e este a fazer o que ninguém esperava: entre Kroos e Rüdiger, recebe de peito e com a ponta da chuteira faz um chapéu a Neuer. 1-0 para os suecos, vida difícil para os alemães.

O árbitro apitava para o intervalo depois de 45 minutos em que a Alemanha não foi capaz de ser melhor do que a Suécia, e em que as melhores oportunidades de golo pertenceram mesmo aos escandinavos. Mas depois do intervalo parecia havier uma certeza, pelo menos: Kroos não ia errar mais.

O médio do Real Madrid é daqueles jogadores em que os adeptos sabem que podem confiar, que é praticamente impossível que no mesmo jogo cometa dois erros daquela magnitude. Nunca podia ser aquele lance a definir Kroos. O antigo médio do Bayern Munique é aquilo que os números dizem e será a partir de agora aquilo que ele afirmou ser no último minuto do jogo: um líder.

A Mannschaft tinha ido ao balneário e voltava de cara lavada. Atrás, menos errática; à frente, mais avassaladora. O que não havia por vezes em qualidade, sobrava em quantidade (de oportunidades para marcar). E foi assim que, logo aos 48 minutos, Reus fez o golo da igualdade, o seu primeiro tento na seleção em praticamente três anos. Os computadores já não tiravam a Alemanha do Mundial, mas apenas a vitória podia deixar os comandados de Löw a dependerem só de si.