Dongmo, atual campeã do mundo e europeia em pista coberta, bateu claramente todas as opositoras, com as alemãs Sara Gambetta e Julia Ritter a serem segunda e terceira, respetivamente, com 18,52 e 17,79 metros.

A lançadora lusa tinha como melhor este ano 18,90 metros, feitos em Karlsruhe, também na Alemanha, em 27 de janeiro, e é recordista nacional com os 20,43 que lhe valeram o título mundial em Belgrado, em 18 de março do ano passado.

Com a marca de hoje, sobe a terceira mundial do ano, segunda europeia, atrás da canadiana Sarah Mitton (19,80 metros) e da nova recordista da Suécia, Axelina Johansson (19,30 em Lincoln, no sábado).

Auriol Dongmo vai defender o título europeu ‘indoor’ em Istambul, na Turquia, na primeira semana de março, numa prova para a qual também já está qualificada outra portuguesa, Jessica Inchude.