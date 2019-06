“Decidimos chamar o campeão asiático em título, o Qatar, e o anterior campeão, a Austrália, para jogar a nossa prova”, declarou o dirigente, em São Paulo, um dia antes do arranque da edição de 2019, que já conta com o Qatar, além do Japão.

Em 2020, a Copa América volta a disputar-se, uma vez que a Conmebol deseja ‘acertar’ a prova com o Europeu de futebol, que se disputa de quatro em quatro anos.