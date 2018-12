O autocarro da equipa júnior de futebol do Leixões foi hoje apedrejado após a vitória por 1-0 no terreno do Gil Vicente, em Barcelos, para o campeonato nacional, sem registo de feridos.

A SAD do clube de Matosinhos publicou fotografias do autocarro com os vidros partidos, na sua página oficial no Facebook, à saída do Estádio Adelino Ribeiro Novo, em Barcelos, acrescentando que "não há registo de feridos". A Polícia de Segurança Pública de Barcelos tendo o coordenador da formação do clube minhoto, José Araújo Faria, "apresentado um pedido de desculpas" ao Leixões e declarado que o Gil Vicente "assumirá todas as despesas" inerentes ao incidente.