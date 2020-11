Um automóvel entrou esta tarde nas instalações do Estádio da Luz e chegou mesmo ao relvado do clube encarnado. Condutor foi detido pouco depois por um agente da PSP que se encontrava no local.

Um veículo conseguiu, sem autorização para tal, aceder ao relvado do Estádio da Luz, onde chegou a circular durante alguns minutos. A notícia é avançada pela Rádio Renascença. Segundo aquela fonte, o condutor da viatura terá aproveitado que um dos portões exteriores estava aberto para entrar primeiro no estádio e, posteriormente, ter acesso ao relvado onde joga o Benfica. O incidente, testemunhado por vários funcionários do clube, terá terminado quando um agente da PSP se conseguiu aproximar do automóvel e o imobilizou. Contudo, de acordo com a Renascença, o agente acabou por sofrer alguns ferimentos ligeiros durante o processo e acabou por ser levado para o Hospital de Santa Maria. Já o condutor da viatura acabou detido e foi levado para a esquadra a fim de prestar declarações.