“Eu penso que muitas pessoas não devem saber que foi no Marítimo que fiz o maior número de partidas e onde também marquei mais golos”, destacou o avançado, de 27 anos, que já disputou 102 partidas oficiais pelos ‘leões do Almirante Reis’ e apontou 31 golos.

O jogador chegou pela primeira vez ao Marítimo cedido pelos brasileiros do Cruzeiro em janeiro de 2018 e, após duas épocas a título de empréstimo, o conjunto insular adquiriu o passe do avançado, em agosto de 2020, após terminado o vínculo contratual do camaronês com o emblema de Belo Horizonte.

Na época transata, Joel Tagueu foi o segundo melhor marcador dos ‘verde rubros’, tendo averbado 10 golos em todas as competições, apenas ultrapassado por Rodrigo Pinho (15).

“A caminho da sua quinta temporada no clube, o internacional camaronês, que está ligado ao golo histórico do ‘Maior das Ilhas’, o golo 1.500 na primeira divisão, continuará a dar o seu contributo à equipa ‘verde rubra'” pode ler-se no comunicado publicado pelo emblema insular no seu sítio oficial na internet.

A validade da extensão contratual entre o clube e o atleta não foi desvendada pelo emblema madeirense.