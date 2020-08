A equipa técnica que vai acompanhar Mário Silva este temporada foi ontem divulgada, e será composta por Vítor Maçãs (adjunto), João Carvalho (preparador físico), Ricardo Matos (treinador de guarda-redes), João Araújo (analista), e Augusto Gama, como técnico ‘da casa', que também será adjunto.

Este sábado, após serem conhecidos os resultados dos testes de despiste à covid-19, o plantel vila-condense fará os restantes exames médicos para depois, na segunda-feira, cumprir a primeira sessão de trabalho no relvado.

Com um orçamento a rondar os 10 milhões de euros, a equipa da foz do Ave tem esta época o desafio da Liga Europa, depois de ter terminado o campeonato nacional anterior no quinto lugar.

O Rio Ave entra em ação na prova europeia em 17 de setembro, na segunda eliminatória da Liga Europa, frente a um adversário ainda a designar, sendo que para chegar à fase de grupos ainda tem de superar um terceira ronda e os ‘play-offs’.

Em termos de reforços, o conjunto vila-condense precisa de elementos para todos os setores da equipa, embora a base do plantel transite da época anterior, com continuidade de nomes com Kieszek, Santos, Filipe Augusto, Tarantini, Diego Lopes ou Carlos Mané.