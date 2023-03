O Azores Rallye começou hoje com cinco provas especias (PEC), duas passagens pelas Feteiras, duas passagens pelas Sete Cidades e uma passagem pelo Grupo Marques.

No frente do rali estão a dupla Sébastien Loeb/Laurene Godey (Skoda Fabia RS Rally 2). O nove vezes campeão do mundo apenas não venceu a passagem pelo Grupo Marques, terminando assim o dia com 15.1 segundos de vantagem para Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen (Skoda Fabia RS Rally 2). A dupla norueguesa conseguiu bater Loeb na especial do Grupo Marques. Mais atrás, completa o pódio, para já, a dupla Ole Christian Veiby/Stig Rune Skjaermoen (Skoda Fabia RS Rally 2), já com 36.1 segundos de desvantagem para a primeira posição.

A melhor dupla portuguesa é Ricardo Moura/António Costa (Škoda Fabia Rally2 EVO), na quarta posição da geral. O piloto, natural de São Miguel, é também o líder da prova a contar para o Campeonato dos Açores de Ralis, na frente de Luís Miguel Rego/Jorge Henriques (Škoda Fabia Rally2 EVO).

O dia começa amanhã com passagens pelas PECs da Tronqueira, Graminhais, Ribera Grande e Grupo Marques, com as três primeiras a serem repetidas na tarde de sábado. Pode acompanhar a prova através das transmissões televisivas da RTP Açores e também da emissão especial da Antena 1 Açores.

