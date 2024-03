No Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, o piloto transalpino fez o seu melhor tempo em 1.37,706 minutos, com o espanhol Marevick Viñales (Aprilia) a ser segundo, a 0,082 segundos, e o também espanhol Jorge Martin (Ducati) em terceiro, a 0,106.

Já Miguel Oliveira vai partir do 15.º lugar, depois de não ter ido além do quinto melhor tempo na primeira sessão de qualificação (Q1), com 1.38,385 minutos, falhando, assim, a presença na Q2, na qual o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), atual bicampeão de MotoGP, terminou em quarto lugar, com 1.37,922.

Destaque ainda para o sétimo lugar (1.38,138 minutos) obtido pelo espanhol Pedro Acosta (Gas Gas), estreante na categoria rainha, que ficou imediatamente à frente do compatriota Marc Márquez (Ducati), seis vezes campeão de MotoGP, que completou a sua volta mais rápida em 1.38,147 minutos.

Depois de concluída a qualificação, os pilotos da principal categoria do Mundial de velocidade enfrentam, ainda, a corrida sprint (12 voltas), a partir das 15:00, novidade introduzida na temporada passada no campeonato.

Em Moto2, o espanhol Manuel González (QJMotor) fixou o melhor tempo em 1.41,716 minutos, seguido do italiano Tony Arbolino (ELF Marc), que ficou a 0,115 segundos, e do espanhol Alonso Lopez (Speed Up), terceiro mais veloz, a 0,167.

Nas Moto3, o australiano Joe Kelso (BOE) foi o mais rápido nos treinos livres, ao completar a sua volta mais rápida em 1.47,175 minutos, com o espanhol Jose Rueda (KTM) a 0,147 segundos, na segunda posição, e o colombiano David Alonso (Aspar), que, na sexta-feira, tinha sido o mais rápido, em terceiro, a 0,311.

Miguel Oliveira é o único português a competir no Mundial de velocidade e chega a Portimão, onde já venceu em 2020, na 15.ª posição da competição, com um ponto conseguido na prova de abertura, no Qatar.

O Grande Prémio de Portugal de MotoGP, segunda de 21 provas do mundial, disputa-se até domingo no Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão.