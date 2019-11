Hamilton viu-se ultrapassado pelo companheiro de equipa, o finlandês Valtteri Bottas, a cinco voltas do final da prova realizada em Austin, no Texas, que terminou as 56 voltas previstas em 1:33.55,653 horas.

O segundo lugar, a 4,148 segundos de Bottas, bastou ao piloto britânico para festejar o título, terceiro consecutivo e quinto com a Mercedes, ficando a apenas um do recorde do alemão Michael Schumacher, precisamente o piloto que Hamilton foi substituir na equipa germânica.

O holandês Max Verstappen (Red Bull) fechou os lugares do pódio a 5,002 segundos de Bottas, apesar de um ataque final ao segundo lugar que acabou abortado devido a uma situação de bandeiras amarelas devido à desistência do sueco Kevin Magnussen (Haas) com uma falha de travões.