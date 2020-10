O Bayern acabou por ser mais eficaz e merecer a conquista de mais um título em 2020, depois de já ter conquistado este ano a Taça da Alemanha, a Liga dos Campeões Europeus e a Supertaça europeia, com o médio Joshua Kimich a fazer a diferença a oito minutos do fim, pela sua intervenção no lance que deu origem ao terceiro golo.

O jogo ficou também marcado pela decisão surpreendente e penalizadora para a sua equipa do técnico suíço Lucien Favre, que substituiu, aos 59 minutos, o ponta de lança Eric Haaland, que acabara de fazer o 2-2 e estivera à beira de fazer o 3-2, não fosse uma grande defesa de Neuer, pelo jovem brasileiro Reinier, ex-Flamengo e emprestado ao Borússia pelo Real Madrid.

Haaland estava a pôr a 'cabeça em água' à defesa do Bayern, com os seus ataques à profundidade, a aproveitar os espaços nas costas dos defensores bávaros, naquele que estava a ser o melhor período do Borússia no jogo, e de repente Lucien Favre tira-o de campo.

A partir daí, o Borússia deixou de existir em termos atacantes e o Bayern, que depois de ter sido goleado pelo Hoffenheim no último domingo para a 'Bundesliga' voltou a revelar-se uma equipa cansada, agradeceu a dádiva, na medida em que, pelo menos, deixou de ter a ameaça Haaland sobre a sua cabeça.

Não obstante, o jogo parecia caminhar para um empate, mas um passe 'à queima' para Delaney no centro do terreno acabou intercetado por Kimmich, que cedeu a bola imediatamente a Lewandowski na direita, com o polaco a devolver para o coração da área para o remate do mesmo Kimmich, que na recarga fez o golo que garantiu à sua equipa mais uma Supertaça da Alemanha.

O Bayern foi a primeira equipa a marcar, aos 18 minutos, pelo médio francês Corentin Tolisso, assistido por Lewandowski, e, aos 32 minutos, já vencia por 2-0, com um golo de cabeça de Thomas Muller, a saltar mais alto do que os adversários para dar a melhor sequência ao cruzamento do canadiano Alfhonso Davies.

No entanto, o Borússia ainda antes do intervalo reentrou na discussão do resultado e do troféu com o golo de Julian Brantd, aos 39 minutos, assistido pelo norueguês Eric Haaland.

O internacional português Raphael Guerreiro esteve no 'banco', mas não chegou a ser utilizado pelo treinador do Borussia.