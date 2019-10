Na Allianz Arena, o heptacampeão campeão germânico em título ganhou vantagem à passagem do minuto 13, por intermédio do defesa francês Benjamin Pavard, dilatada já no segundo tempo, aos 53, pelo ponta de lança Robert Lewandowski, aos 53, que consolidou a liderança dos marcadores da ‘Bundesliga’, com 13 tentos.

Lewandowski bateu também um recorde da ‘Bundesliga’, ao marcar nas primeiras nove jornadas, superando o registo do gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, que, em 2015/16, ao serviço do Borussia Dortmund, tinha faturado em oito.

Em 2019/20, o polaco, de 31 anos, só não marcou no encontro inicial da época dos bávaros, a Supertaça da Alemanha, tendo faturado nos restantes 13 jogos, para um total de 19 golos.

O Union podia ter reentrado na discussão do resultado mais cedo, depois de Sebastian Andersson, de grande penalidade, aos 58 minutos, ter permitido a defesa a Manuel Neuer, concretizada depois em nova tentativa, aos 86, por Sebastian Polter.

Com o internacional português Raphaël Guerreiro no ‘onze’, o Borussia Dortmund podia ter-se ‘colado’ ao Bayern no topo da classificação, mas não foi além do ‘nulo’ no dérbi do ‘Ruhr’, em casa do Schalke 04, acabando por ser ultrapassado pelo Friburgo, que venceu em casa por 2-1 o Leipzig, adversário do Benfica no Grupo G da Liga dos Campeões.

A formação de Nico Kovac soma agora 18 pontos, mais um que o segundo classificado, o Friburgo, e mais dois do que Dortmund e também do que o Borussia Mönchengladbach e o Wolfsburgo, que apenas entram em campo no domingo.

Nos outros dois jogos do dia, o Hoffenheim foi triunfar ao reduto ao Hertha Berlim por 3-2, com o tento da vitória a ser apontado aos 79 minutos, por Benjamini Hubner, e o lanterna-vermelha Paderborn conseguiu a primeira vitória (2-0) na prova, na receção ao Fortuna Dusseldorf.