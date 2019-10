Um autogolo do bósnio Adi Mehremic, aos 66 minutos, decidiu o encontro, depois de Licá anular, com um ‘bis’, aos seis e 45+3, o segundo de calcanhar, os dois tentos do brasileiro Welinton Júnior, aos 40 segundos e 40 minutos.

Na tabela, o Belenenses SAD soma oito pontos, enquanto o Desportivo das Aves, que estreou o interino Leandro Pires, para já o sucessor de Augusto Inácio, continua em 18.º e último, com apenas três.