As ‘encarnadas’, hexacampeãs nacionais, vencedoras das últimas duas edições da Taça de Portugal e primeiras classificadas da fase regular, impuseram-se com os golos de Inês Matos (09 minutos), Fifó (18) e Maria Pereira (34) à formação de Fafe, segunda classificada nas últimas temporadas.

A final do campeonato prossegue no domingo, dia 26 de maio, com a receção do Nun’Álvares ao Benfica e, em caso de empate, com novo embate em Lisboa, marcado para 02 de junho.