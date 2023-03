Gonçalo Ramos, que chegou ao 15.º golo no campeonato, marcou aos 36 e 90+3 minutos e deu o sétimo triunfo consecutivo na I Liga aos 'encarnados', que passaram a somar 62 pontos, mais 11 do que o FC Porto e 13 do que o Sporting de Braga, equipas com menos um jogo.

O Famalicão, que vinha de duas vitórias seguidas, mantém-se, de forma provisória, no nono lugar, com 27 pontos.