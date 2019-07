“Há várias razões para este sucesso, além da hegemonia alcançada nos últimos anos, que passa pela qualidade do futebol apresentado na segunda metade da época passada e pela perspetiva de continuidade do ciclo ganhador em que o Benfica se encontra”, refere o Benfica na sua newsletter diária.

O clube assinala a tendência um crescimento, comparando com as vendas de ‘red pass’ na época de 2013/14, na ordem dos 19.796, e em 2016/17, de 32.017, e acrescenta que nos números já atingidos esta época só são possíveis nos estádios dos três ‘grandes’.

Na nota, o Benfica assinala ainda a existência de 6.144 novos detentores do cartão de acesso aos jogos em casa (red pass), antevendo que “a taxa de ocupação do estádio situar-se-á acima dos 80% antes da colocação de bilhetes à venda para cada jogo”.

Na quarta-feira será dada por terminada a fase de renovação e venda dos lugares de época, “para que haja lugares disponíveis para venda em cada jogo”, com o Benfica a ter um universo de 235.765 sócios ativos, explicam os ‘encarnados’.

A equipa de futebol do Benfica, treinada por Bruno Lage, parte para a época 2019/20 como campeã nacional.

A época arranca oficialmente com a disputa da Supertaça Cândido Oliveira, em 04 de agosto, no Estádio Algarve, frente ao vencedor da Taça de Portugal, o Sporting, e o primeiro jogo no Estádio da Luz vai ser na primeira jornada, diante do Paços de Ferreira.