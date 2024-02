A formação comandada por Filipa Patão, segunda do Grupo A, atrás do campeão em título FC Barcelona, joga a primeira mão em casa, em 19 ou 20 de março, e a segunda no reduto das gaulesas, vencedoras do Grupo B, em 27 ou 28 do mesmo mês.

O conjunto luso está pela primeira vez nos quartos de final, enquanto o Lyon é o recordista de vitórias na prova, com oito títulos, o último em 2021/22, e ganhou 16 das últimas 17 edições do campeonato francês, com exceção de 2020/21.