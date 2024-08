A transferência do futebolista João Neves para os franceses do Paris Saint-Germain está "praticamente concluída", mas ainda falta assinar o contrato, referiu o Benfica em comunicado enviado hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD (a “Sociedade”) informa que a formalização do processo relativo à transferência do jogador João Neves para o PSG se encontra praticamente concluída, não tendo, porém, até à presente data, o respetivo contrato sido assinado por todos os contraentes”, refere o documento enviado à entidade reguladora. Os ‘encarnados’ acrescentam que vão atualizar a informação sobre o jovem internacional português, de 19 anos, “logo que tal se justifique”. Na sexta-feira, o presidente do Benfica, Rui Costa, já tinha admitido que a transferência de João Neves para o PSG estava “praticamente feita”, faltando apenas aspetos burocráticos, e referiu que compreende a amargura dos sócios. “A concretizar-se a saída do João, que está praticamente feita, mas ainda há coisas burocráticas a serem resolvidas, compreendo as críticas porque a amargura deles é a mesma que a minha. A saída do João não agrada a nenhum sócio. Eu, como sócio e presidente, agrada-me ainda menos”, disse na ocasião Rui Costa. O presidente do Benfica considerou que verbas de 70 milhões de euros “não são possíveis de abdicar” pelo clube e lembra que “quem paga este valor também se percebe quanto paga a um atleta”, o que faz com que seja “muito difícil abdicar destas verbas”. De resto, o presidente dos encarnados acredita que João Neves irá explicar isso mesmo na altura certa: “É triste ver partir os melhores jogadores, mas é uma discussão que temos há 30 anos. Toda a gente aceita que Portugal é um país vendedor, mas quando se faz uma venda dói a todos. Não há nenhuma transferência que seja feita sem a vontade das duas partes”.