Os lisboetas triunfaram sobre o Ajax na Johan Cruijff Arena, em Amesterdão, com um cabeceamento do uruguaio Darwin Nuñez, e os 'colchoneros' foram a Old Trafford eliminar o Manchester United, com o golo solitário do brasileiro Renan Lodi, igualmente de cabeça.

Tanto nos Países Baixos como em Inglaterra acabou por triunfar a equipa dominada em termos territoriais, mas que soube aproveitar as ocasiões que teve e virar o 'destino' de uma ronda em que as apostas pendiam fortemente para os anfitriões.

Muito sofrimento, em Amesterdão, para a primeira vitória de sempre do Benfica em casa do Ajax, a valer uma presença no top-8 da 'Champions', o que já não sucedia desde 2016.

Ainda com dois jogos dos 'oitavos' para disputar, o que vai acontecer já na quarta-feira, o Benfica é a única equipa fora dos cinco grandes campeonatos a marcar presença no sorteio.

Junta-se a Manchester City, Bayern, Real Madrid, Liverpool e Atlético de Madrid, faltando saber os últimos dois apurados, que serão Chelsea ou Lille e Juventus ou Villareal.

Depois de seis vitórias em seis jogos na fase de grupos e de um empate 2-2 na primeira mão, o Ajax esteve hoje menos bem, ainda que francamente pressionante, com mais de uma dúzia de ocasiões e um golo anulado a Haller, logo aos sete minutos, por fora de jogo.

Os pupilos de Nélson Veríssimo foram largamente dominados nos 90 minutos de jogo, mas demonstraram também boa organização na defesa e souberam esperar por uma ocasião, para chegarem à vitória.

Depois de múltiplas 'vagas' do ataque do líder da Liga dos Países Baixos, o Benfica chegou mesmo ao golo, aos 77 minutos.

Grimaldo cobrou um livre, na direita do seu ataque, e a bola saiu 'tensa' para a zona de cabeceamento, onde Nuñez conseguiu estar melhor do que Onana e Timber.

Em Old Trafford, já se antevia uma partida com os 'red devils' balanceados para o ataque, depois do 1-1 no Wanda Metropolitano, na primeira 'mão', e o campeão espanhol a tentar o contra-ataque, em que é exímio.

Do lado do MU, alinharam Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot, enquanto João Félix foi novamente titular no ataque 'colchonero'.

O Atlético voltou a patentear uma fibra 'de aço' e uma frieza exemplar, nunca prescindindo de esperar por uma ocasião para 'matar' a eliminatória na casa do adversário.

Nota muito positiva para Jan Oblak, na baliza dos visitantes, protagonista de uma série de paradas e desvios de grande classe, que iam dando cada vez mais ânimo à equipa espanhola.

João Félix marcou, aos 34 minutos, mas em fora de jogo, e o golo a valer a passagem chegou aos 41, numa jogada que também passou pelo português. Félix deu a bola a Griezmann e o centro do francês encontrou Lodi ao segundo poste, para o cabeceamento para golo.

Muito tentou depois o MU, mas sem sucesso, com falhanços de muita gente, incluindo Cristiano Ronaldo e Diogo Dalot.

Os oitavos de final completam-se na quarta-feira, com o campeão Chelsea em Lille com vantagem de 2-0 e a Juventus a receber o Villareal, após 1-1 na primeira mão.