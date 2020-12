O Benfica, recordista de títulos, e o Sporting de Braga vão defrontar equipas do Campeonato de Portugal nos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, com FC Porto, detentor do troféu, e Sporting à espera de adversário.

Em jogos entre 12 e 14 de janeiro, o Benfica vai visitar o Estrela da Amadora, enquanto os bracarenses vão jogar com o Torreense, igualmente do terceiro escalão.

O FC Porto, que venceu a prova em 2019/20, vai visitar o vencedor do encontro entre o Nacional (I Liga) e o Leixões (II), enquanto o Sporting, líder da I Liga, joga em casa do Marítimo, também do escalão máximo, ou do Salgueiros, do Campeonato de Portugal.