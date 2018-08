O FC Porto está no grupo D, tendo de defrontar o Lokomotiv de Moscovo, o Schalke 04 e o Galatasaray, ao passo que o Benfica vai defrontar o Bayern Munique, o Ajax e AEK Atenas no grupo E. O sorteio desta Liga dos Campeões para determinar os grupos decorreu no Forum Grimaldi, no Mónaco.

O primeiro sorteado das equipas portuguesas foi o Futebol Clube do Porto, que, calhando no grupo D, vai jogar contra o Lokomotiv de Moscovo, campeão russo em título, e os alemães do Schalke 04, regressando assim a Gelsenkirchen, onde foi feliz em 2004 ao vencer a sua última Liga dos Campeões. O terceiro e último adversário dos "azuis e brancos" é o Galatasaray, clube turco de Istambul.

Seguiu-se o SL Benfica, cuja posição no grupo E significa que vai defrontar o Bayern Munique, campeão alemão e um dos grandes 'tubarões' da competição, e vai a Amesterdão bater-se com o Ajax, vice-campeão holandês e finalista da última edição da Liga Europa. Os 'encarnados' regressam ainda à Grécia, tendo de jogar com o AEK Atenas.

Os Grupos

Grupo A: Atlético de Madrid (Espanha); Borussia Dortmund (Alemanha); AS Mónaco FC (Mónaco); Club Brugge (Bélgica).

Grupo B: FC Barcelona (Espanha); Tottenham (Inglaterra); PSV Eindhoven (Holanda); Inter Milão (Itália).

Grupo C: Paris Saint-Germain (França); Nápoles (Itália); Liverpool (Inglaterra); FK Estrela Vermelha de Belgrado (Sérvia).

Grupo D: Lokomotiv de Moscovo (Rússia); FC Porto (Portugal); Schalke 04 (Alemanha); Galatasaray (Turquia).

Grupo E: FC Bayern Munique (Alemanha); SL Benfica (Portugal); Ajax (Holanda); AEK Atenas (Grécia).

Grupo F: Manchester City (Inglaterra); Shakhtar Donetsk (Ucrânia); O. Lyon (França); Hoffenheim (Alemanha).

Grupo G: Real Madrid (Espanha); AS Roma (Itália); CSKA Moscovo (Rússia); Viktoria Plzen (República Checa).

Grupo H: Juventus (Itália); Manchester United (Inglaterra); Valência (Espanha); Young Boys (Suíça).

O Historial

O FC Porto, campeão português na época passada, apurou-se automaticamente para a fase de grupos, mas o Benfica, vice-campeão, teve um percurso mais complicado para lá chegar, por força da descida de Portugal ao sétimo lugar do ranking da UEFA. Para entrar na "liga milionária", as águas tiveram de eliminar os turcos do Fenerbahçe na terceira pré-eliminatória e os gregos do PAOK no play-off de acesso.

Relativamente à edição passada da Liga dos Campeões, o Benfica procurará limpar a imagem que deixou em 2017/2018, tendo os "encarnados" sido eliminados da fase de grupos sem qualquer ponto. Já o FC Porto, terminou em segundo lugar no grupo G, o que levou os "dragões" a defrontar o Liverpool nos oitavos de final. A derrota pesada no Estádio do Dragão, por 0-5, ditou a sua eliminação, já que apenas conseguiram um empate a zero em Inglaterra.

Benfica e FC Porto registam as suas 14ª e 23ª participações, respetivamente, desde 1992, ano em que a competição-se passou a chamar Liga dos Campeões. As "águias" têm-se qualificado ininterruptamente para a 'Champions' desde 2010, o clube da "Invicta" segue o mesmo percurso com a diferença de um ano, apurando-se em 2011.

Os dois clubes estão em pé de igualdade quanto ao seu palmarés na Taça dos Clubes Campeões Europeus/Liga dos Campeões, contando cada um com dois títulos. O Benfica conseguiu o bicampeonato em 1960-1961 e 1961-1962, derrotando o Barcelona e o Real Madrid, respetivamente. O FC Porto obteve a sua primeira glória europeia na edição de 1986-1987, sagrando-se vitorioso perante o Bayern Munique, e depois em 2003-2004, quando ganhou ao Mónaco. As "águias", todavia, já foram vice-campeãs por cinco ocasiões: em 1963, 1965, 1968, 1988 e 1990.

Esta edição da Liga dos Campeões de futebol estreia uma imagem renovada e dois horários diferentes de jogos (17:55 e 20:00) para a fase de grupos, que decorre entre 18 de setembro e 12 de dezembro. Depois de terminada a fase de grupos, a ‘Champions’ é retomada em 2019, em 12 de fevereiro, com a primeira mão dos oitavos de final, nos quais surge também a novidade da possibilidade de ser feita uma quarta substituição no prolongamento.

A final da competição está marcada para 1 de junho de 2019, no Estádio Metropolitano, em Madrid.