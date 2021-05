Os ‘encarnados’ adiantaram-se aos 23 minutos, pelo brasileiro Everton, mas, na segunda parte, aos 75, os portistas, que pontuaram em 16 das últimas 20 visitas aos ‘encarnados’, restabeleceram a igualdade, pelo colombiano Uribe.

Na classificação, e com três jornadas por disputar, o FC Porto solidificou o segundo lugar, mantendo-se quatro pontos à frente do Benfica, terceiro, mas está agora a oito do líder Sporting, que pode garantir o cetro na próxima ronda.